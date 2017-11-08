Глава крымского УФАС обнаружен мертвым в собственном доме

Утром в среду, 8 ноября, стало известно, что обнаружен мертвым глава крымского управления Федеральной антимонопольной службы Тимофей Кураев.

Тело мужчины было найдено в его собственном доме, уточнили сегодня в крымском управлении Следственного комитета России. Как сообщает РИА "Новости", других подробностей случившегося пока нет, предполагается, что они появятся в самое ближайшее время.

Известно, что Кураев родился в 1973 году в Москве. После окончания в 1995 году Московского государственного университета путей сообщения работал в органах внутренних дел.