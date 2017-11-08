На севере Москвы угнали автомобиль за 6,2 млн рублей
8 ноября 2017, 09:23 [ «Аргументы Недели» ]
На севере Москвы у бизнесмена угнали дорогостоящую иномарку.
Согласно последней информации пресс-службы столичного управления МВД, мужчина лишился автомобиля марки Lexus за 6,2 миллиона рублей. Генеральный директор одной из компаний обратился в полицию и заявил об угоне машины со 2-й Песчаной улицы.
Как уточняет Агентство городских новостей "Москва", иномарка была припаркована рядом с домом. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.