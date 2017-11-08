В ходе пожара под Воронежем погибли пять человек, среди них дети

Сегодня утром стало известно о пожаре в частном жилом доме под Воронежем.

Согласно последней информации источника в экстренных службах региона, в результате происшествия погибли двое взрослых и трое детей. Как уточняет РИА "Новости", к настоящему моменту на месте пожара специалистам уже удалось ликвидировать открытое горение.

Сейчас на месте активно работают пожарные и сотрудники полиции. Устанавливаются точные причины случившегося и личности погибших.