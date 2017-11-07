В Екатеринбурге 7 ноября подожгли памятник Ельцину

7 ноября в Екатеринбурге неизвестные подожгли памятник Борису Ельцину, сообщил прессе член исполкома «Другой России» Александр Аверин. На месте происшествия был задержан один из активистов «Другой России».

«В годовщину столетия революции в Екатеринбурге неизвестные, похожие на нацболов, провели акцию у стен Ельцин-центра. Неизвестные облили бензином монумент экс-президенту РФ Борису Ельцину, расположенный у входа в центр, и подожгли его», – пишет Аверин в Facebook.