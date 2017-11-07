Утром во вторник, 7 ноября, в Москве началась эвакуация людей из спорткомплекса "Олимпийский". Источник в правоохранительных органах столицы сообщил, что в 11.00 поступило анонимное сообщение об угрозе взрыва.

Как сообщает сегодня ТАСС, сейчас ожидается прибытие кинологов к спорткомплексу. Ранее сегодня стало известно о том, что якобы в жилом доме на улице Палехской также заложена бомба.

Напомним, с 11 сентября по всей России пронеслась волна анонимных сообщений о минировании зданий. В общей сложности за это время эвакуировали 1 миллион человек.