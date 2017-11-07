По факту крушения самолета Ан-2 в Амурской области возбудили уголовное дело

Во вторник, 7 ноября, стало известно, что по факту крушения самолета Ан-2, которое произошло в 9.05 по местному времени в поселке городского типа Экимчан Селемджинского района Амурской области, возбуждено уголовное дело.

Согласно последней информации, летательный аппарат принадлежал частной компании. На борту самолета во время случившегося находились два человека, один из которых погиб, а другой был доставлен в медицинское учреждение. Предполагается, что Ан-2 столкнулся с деревьями и землей, вследствие чего возник пожар. Через некоторое время, как уточняют в Следственном комитете РФ, воздушное судно почти полностью сгорело.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 263 УК РФ "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека".

Причинами крушения Ан-2 могли стать неблагоприятные погодные условия, техническая неисправность, а также нарушения в действиях экипажа.



