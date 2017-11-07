В Савеловском районе Москвы квартиру местной жительницы обокрали на 3 млн рублей

В минувший понедельник, 6 ноября, одну из квартир в Савеловском районе Москвы обокрали на крупную сумму.

В полицию с соответствующим заявлением обратилась жительница города 1975 года рождения. Как сообщает сегодня Агентство городских новостей "Москва", ссылаясь на данные столичного управления МВД, инцидент произошел в 4-м Вятском переулке.

Установлено, что злоумышленник подобрал ключи, открыл входную дверь и унес из квартиры 5,2 тысячи долларов, ювелирные украшения, а также наручные часы. Согласно последней информации, ущерб достигает 2 миллионов 920 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело о краже. Ведутся поиски преступника.