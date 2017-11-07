Глава МВД России Владимир Колокольцев сообщил о задержании вербовщика террористической группировки "Исламское государство", деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации.

Уточняется, что уроженец Киргизии был задержан весной текущего года. Согласно некоторой информации, он занимался подготовкой теракта у одной из столичных станций метро с использованием "КамАЗа".

Как уточняет издание "Известия", в настоящий момент по факту случившегося проводятся следственные действия. Глава МВД заметил, что сотрудники правоохранительных органов РФ активно работают, чтобы предотвратить в стране случаи нового вида терактов с использованием холодного оружия и автомобилей.