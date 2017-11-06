Рэпера Гнойного избили перед его концертом в Санкт-Петербурге
6 ноября 2017, 19:32 [ «Аргументы Недели» ]
Вячеслав Машнов, более известный как рэпер Гнойный, пострадал от рук хулиганов. Артиста избили перед его концертом.
О произошедшем инциденте сообщил телеканал «78». Согласно информации, оказавшейся в распоряжении журналистов, на рэпера, направлявшегося на выступление в клубе «Аврора», напали на парковке возле гостиницы «Санкт-Петербург». Несколько молодых мужчин принялись избивать Машнова со словами, что он ответит за свои песни.В настоящее время артиста осматривают медики. На место происшествия вызвали сотрудников полиции.
Ранее «Аргументы недели» писали, что рэпер Гнойный оказался в базе данных украинского сайта «Миротворец».