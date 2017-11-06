Рэпера Гнойного избили перед его концертом в Санкт-Петербурге

Вячеслав Машнов, более известный как рэпер Гнойный, пострадал от рук хулиганов. Артиста избили перед его концертом.

О произошедшем инциденте сообщил телеканал «78». Согласно информации, оказавшейся в распоряжении журналистов, на рэпера, направлявшегося на выступление в клубе «Аврора», напали на парковке возле гостиницы «Санкт-Петербург». Несколько молодых мужчин принялись избивать Машнова со словами, что он ответит за свои песни.

В настоящее время артиста осматривают медики. На место происшествия вызвали сотрудников полиции.

Ранее «Аргументы недели» писали, что рэпер Гнойный оказался в базе данных украинского сайта «Миротворец».