Пожизненно лишенную прав Багдасарян снова задержали в Москве

Сотрудники ГИБДД снова задержали Мару Багдасарян.

Согласно информации, опубликованной Telegram-каналом Mash, автомобиль Mercedes, за рулем которого находилась стритрейсерша, был остановлен прошлой ночью на Комсомольском проспекте в Москве. Дорожные полицейские составили в отношении девушки протокол, теперь ей грозит штраф в размере от 5 до 15 тысяч рублей.

В марте текущего года Мару Багдасарян пожизненно лишили водительских прав в связи с тем, что она больна эпилепсией. Несмотря на это, стритрейсерша продолжила управлять автомобилем. В сентябре «Аргументы недели» писали, что Багдасарян получила два новых штрафа за нарушения правил дорожного движения.