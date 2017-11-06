Квадроцикл врезался в толпу людей во время гонок в Краснодарском крае

Квадроцикл врезался в толпу людей во время гонок в станице Родниковской в Краснодарском крае. Очевидцы случившегося, в понедельник, 6 ноября, опубликовали в интернете видеозапись с места происшествия.

Одна из записей была сделана очень близко от места аварии. Как уточняет РИА "Новости", водитель квадроцикла, вероятно, не сумел справиться с управлением.

Согласно последней информации, в результате наезда транспортного средства пострадали два молодых человека, которые, однако, не получили серьезных травм.