Взрыв бытового газа произошел в жилом доме в Курганской области

В двухэтажном жилом дом в Кетовском районе Курганской области произошел взрыв бытового газа.

Согласно последней информации, сегодня в ходе инцидента с 50-литровым газовым баллоном пострадал один человек. Как сообщает РИА "Новости", ссылаясь на источник в экстренных службах, взрыв прогремел в квартире, расположенной на втором этаже дома на улице Школьная в населенном пункте под названием Новый Просвет.

Информации о состоянии пострадавшего пока нет. Предполагается, что происшествие случилось из-за разгерметизации баллона.