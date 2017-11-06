В Останкинском районе Москвы был совершен вооруженный налет на отделение банка

В Останкинском районе Москвы неизвестный вооруженный злоумышленник совершил налет на отделение одного из банков.

Об этом в понедельник, 6 ноября, сообщили в пресс-службе столичного управления МВД, где отметили, что инцидент произошел в доме 3 на улице Академика Королева. Человек угрожал предметом, напоминавшим пистолет, однако желаемых денег не получил. Как уточняет Агентство городских новостей "Москва", неудавшийся грабитель скрылся.

В результате случившегося никто не пострадал. Сотрудники полиции занимаются активными поисками злоумышленника.