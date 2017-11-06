В Люберцах во время купания погиб 10-месячный ребенок

В городе Люберцы в Московской области во время купания погиб десятимесячный ребенок.

Страшное происшествие случилось в минувшее воскресенье, 5 ноября, в одном из жилых домов на Парковой улице. В пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета по Московской области уточнили, что накануне 30-летняя женщина занималась купанием двух маленьких детей в одной ванной. Она отошла на минуту в комнату, а вернувшись, поняла, что один из малышей находится в воде и не подает признаков жизни.

Как уточняет Агентство городских новостей "Москва", следователи в настоящий момент устанавливают все обстоятельства случившегося.