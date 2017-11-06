В Москве произошел пожар в бытовке, погибли шесть человек

Следственные органы Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ устроили проверку в связи с обнаружением шести тел после пожара в бытовке около Складочной улицы.



Согласно последней информации, минувшей ночью около 2 часов 40 минут в одном из строений, которые стоят вдоль путей, было ликвидировано возгорание. Чуть позже на месте пожара нашли тела пяти мужчин и одной женщины, личности которых пока не установлены.

В Московском СУ на транспорте СК России "Аргументам недели" сообщили, что в настоящий момент у сгоревшей бытовки работает следственно-оперативная группа. После проверки будет принято процессуальное решение.