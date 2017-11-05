Жители нескольких районов Сочи остались сегодня без воды. Сотрудники сочинского «Водоканала» выполняют ремонт участков двух водоводов, по этой причине без водоснабжения остались жители Хосты, Кудепсты, Мацесты, Бытхи, Раздольного, улиц Белых акаций, Орбитовской, Православной, Троицкой, Фадеева, Загородной и Волжской.

В общей сложности без воды оказались более 40 тысяч жителей Сочи и пригородных поселков. Работы на водоводе были организованы в связи с угрозой прорыва на трубе диаметром 800 миллиметров на улице Медовая.

Подачу воды ремонтники обещают возобновить вечером. К социально-значимым объектам осуществляется подвоз воды. Жителям Адлерского и Хостинского районов водоснабжение обещают восстановить к 18 часам, в Центральном районе — к 20 часам.