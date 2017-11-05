Из двух "заминированных" центров в Москве эвакуировали 11 тысяч человек
5 ноября 2017, 14:58 [ «Аргументы Недели» ]
В воскресенье, 5 ноября, из двух торговых центров в Москве эвакуировали посетителей. Согласно последним данным, эта мера была принята после поступления руководству ТЦ сообщений о заложенных бомбах.
Как уточняет РИА "Новости", более 11 тысяч человек были экстренно выведены из "Европейского" и "Дисконта" в связи с анонимными предупреждениями.
В настоящий момент сотрудники правоохранительных органов проверяют все помещения в вышеуказанных торговых центрах. Устанавливается личность звонившего.