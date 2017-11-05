Тигр напал на сотрудницу зоопарка в Калининграде

Сегодня стало известно, что на сотрудницу зоопарка в Калининграде напал тигр. В пресс-службе зверинца в воскресенье, 5 ноября, подчеркнули, что в настоящий момент женщина доставлена в больницу в шоковом состоянии, где ее тщательно осматривают врачи.

Как сообщает ТАСС, тигр напал на кипера отдела хищных и ластоногих животных.

Пока точной информации о причинах и обстоятельствах происшествия не поступало. В зоопарке пообещали предоставить данные о состоянии сотрудницы сразу после их получения.