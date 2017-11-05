На юге Москвы водитель наехал на автомобилиста, выставлявшего аварийный знак

На юге Москвы в воскресенье, 5 ноября, случилось дорожно-транспортное происшествие. Автомобилист наехал на водителя другой машины, который вышел на дорогу, чтобы выставить аварийный знак.

Как сообщает Агентство городских новостей "Москва", ссылаясь на данные пресс-службы Главного управления ГИБДД по городу, авария произошла возле дома 44 по улице Воронежская.

В настоящий момент пострадавшему водителю оказывается экстренная помощь. Все обстоятельства инцидента уточняются.