На лестничной площадке дома в Северном Измайлово найдено тело женщины
5 ноября 2017, 12:47 [ «Аргументы Недели» ]
В Северном Измайлово на лестничной площадке жилого дома между 11 и 12 этажами было обнаружено тело женщины. Источник в правоохранительных органах столицы сообщил, что инцидент произошел в доме 75/33 на Сиреневом бульваре.
Согласно последней информации, умершая женщина была рождена в 1971 году, передает в воскресенье Агентство городских новостей "Москва".
В настоящий момент по факту случившегося проводится проверка. В столичном управлении МВД уже подтвердили факт обнаружения тела.