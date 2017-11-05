На лестничной площадке дома в Северном Измайлово найдено тело женщины

В Северном Измайлово на лестничной площадке жилого дома между 11 и 12 этажами было обнаружено тело женщины. Источник в правоохранительных органах столицы сообщил, что инцидент произошел в доме 75/33 на Сиреневом бульваре.

Согласно последней информации, умершая женщина была рождена в 1971 году, передает в воскресенье Агентство городских новостей "Москва".

В настоящий момент по факту случившегося проводится проверка. В столичном управлении МВД уже подтвердили факт обнаружения тела.