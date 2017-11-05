В Челябинске произошла авария с участием маршрутки, пятеро пострадавших

Накануне вечером в Челябинске случилось дорожно-транспортное происшествие с участием маршрутки и двух легковых автомобилей.

Согласно последней информации, в результате аварии пострадали пять человек. Сотрудник пресс-службы ГИБДД УМВД России по Челябинску Андрей Юрин подчеркнул, что ДТП было зафиксировано около 20.43 по местному времени на перекрестке улиц Комарова и Октябрьской.

Как уточняет РИА "Новости", водитель маршрутки №52 не пропустил на повороте иномарку, которая в результате врезалась в другой автомобиль. В настоящий момент точные обстоятельства случившегося уточняются.