На реке Лена в Якутии льдами зажало пассажирский паром
5 ноября 2017, 11:09 [ «Аргументы Недели» ]
Во льдах на реке Лена в Якутии зажало паром, который перевозил 100 пассажиров и автомобили.
Данную информацию в воскресенье, 5 ноября, предоставили в пресс-службе правительства республики. Отмечается, что паром застрял неподалеку от села Техтюр, которое расположено на левом берегу Лены примерно в 47 километрах от города Покровска. Пассажирам удалось выбраться из судна по льду, им помогали спасатели. Для людей были организованы пункты обогрева.
Как уточняет ТАСС, в настоящий момент эксперты пытаются пробить путь для парома.