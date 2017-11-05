На реке Лена в Якутии льдами зажало пассажирский паром

Во льдах на реке Лена в Якутии зажало паром, который перевозил 100 пассажиров и автомобили.

Данную информацию в воскресенье, 5 ноября, предоставили в пресс-службе правительства республики. Отмечается, что паром застрял неподалеку от села Техтюр, которое расположено на левом берегу Лены примерно в 47 километрах от города Покровска. Пассажирам удалось выбраться из судна по льду, им помогали спасатели. Для людей были организованы пункты обогрева.

Как уточняет ТАСС, в настоящий момент эксперты пытаются пробить путь для парома.