Утром в воскресенье, 5 ноября, стало известно, что в центре Москвы произошел инцидент с участием "скорой помощи". Согласно последней информации, нетрезвый человек избил сотрудника медицинской службы. Происшествие случилось по адресу: улица Большая Дмитровка, дом 22, корпус 1.

Как уточняет сегодня Агентство городских новостей "Москва", ссылаясь на пресс-службу столичного управления МВД, работник "скорой помощи" получил телесные повреждения. Участники конфликта были доставлены для разбирательства в отдел полиции. Причины случившегося уточняются.