В Москве водитель иномарки сбил на «зебре» женщину с двумя детьми

В Москве под колеса иномарки попала женщина с двумя детьми.

Детали этого инцидента сообщил ТАСС. Согласно информации, оказавшейся в распоряжении агентства, ДТП произошло сегодня вечером на пешеходном переходе на Балаклавском проспекте. После наезда транспортного средства один ребенок был госпитализирован. Другие подробности случившегося пока неизвестны.

Ранее «Аргументы недели» писали, что в Ивановской области Nissan Primera сбил велосипедистку. Автомобилем управлял священнослужитель, находившийся в состоянии алкогольного опьянения. Пострадавшую женщину доставили в медицинское учреждение с травмой головы.