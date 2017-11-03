В Москве загорелось одно из зданий Пушкинского музея

Одно из зданий Пушкинского музея в центре Москвы загорелось сегодня днем. Соответствующую информацию СМИ предоставили источники в МЧС.

Согласно данным, оказавшимся в распоряжении РИА Новости, возгорание произошло в Музее личных коллекций Пушкинского музея, здание учреждения располагается на улице Волхонка.

Обстоятельства инцидента выясняются в настоящее время. Судя по фотографиям с места происшествия, которые некоторое время назад были опубликованы в соцсетях, горит крыша музея.

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