В Москве загорелось одно из зданий Пушкинского музея
3 ноября 2017, 15:47 [ «Аргументы Недели» ]
Одно из зданий Пушкинского музея в центре Москвы загорелось сегодня днем. Соответствующую информацию СМИ предоставили источники в МЧС.
Согласно данным, оказавшимся в распоряжении РИА Новости, возгорание произошло в Музее личных коллекций Пушкинского музея, здание учреждения располагается на улице Волхонка.
Обстоятельства инцидента выясняются в настоящее время. Судя по фотографиям с места происшествия, которые некоторое время назад были опубликованы в соцсетях, горит крыша музея.
Ранее «Аргументы недели» писали о пожаре в одном из сочинских торгово-развлекательных центров. Пламя охватило помещение площадью около 250 квадратных метров.