Стрельбу открыл посетитель кафе в центре Москвы, есть пострадавшие

В одном из кафе в центре Москвы мужчина открыл стрельбу из травматического оружия.

Согласно последней информации, в результате происшествия двое пострадавших были экстренно госпитализированы. Как сообщает ТАСС, ссылаясь на данные пресс-службы ГУ МВД по Москве, конфликт возник между посетителями заведения на Мытной улице.

Злоумышленник после случившегося скрылся. В настоящий момент сотрудники столичной полиции устанавливают его личность и местонахождение.