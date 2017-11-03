Стрельбу открыл посетитель кафе в центре Москвы, есть пострадавшие
3 ноября 2017, 14:29 [ «Аргументы Недели» ]
В одном из кафе в центре Москвы мужчина открыл стрельбу из травматического оружия.
Согласно последней информации, в результате происшествия двое пострадавших были экстренно госпитализированы. Как сообщает ТАСС, ссылаясь на данные пресс-службы ГУ МВД по Москве, конфликт возник между посетителями заведения на Мытной улице.
Злоумышленник после случившегося скрылся. В настоящий момент сотрудники столичной полиции устанавливают его личность и местонахождение.