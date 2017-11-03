На МКАД образовался затор длиной 13 километров

Утром в пятницу, 3 ноября, на Московской кольцевой автодороге образовалась серьезная пробка.

Согласно последней информации, затор длиной 13 километров возник от Каширского до Варшавского шоссе. Как уточняет сегодня Агентство городских новостей " Москва ", ссылаясь на сервис "Яндекс. Пробки", водители могут потратить в этой пробке около 27 минут, что на 17 минут дольше, чем обычно.

Автомобилистам рекомендуют выбирать пути объезда и быть внимательными, поскольку дороги в Москве сегодня скользкие.