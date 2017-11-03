На МКАД образовался затор длиной 13 километров
3 ноября 2017, 10:42 [ «Аргументы Недели» ]
Утром в пятницу, 3 ноября, на Московской кольцевой автодороге образовалась серьезная пробка.Согласно последней информации, затор длиной 13 километров возник от Каширского до Варшавского шоссе. Как уточняет сегодня Агентство городских новостей "Москва", ссылаясь на сервис "Яндекс. Пробки", водители могут потратить в этой пробке около 27 минут, что на 17 минут дольше, чем обычно.
Автомобилистам рекомендуют выбирать пути объезда и быть внимательными, поскольку дороги в Москве сегодня скользкие.