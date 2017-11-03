Утром в пятницу, 3 ноября, стало известно, что одного из стоявших в очереди за iPhone X на Тверской улице в Москве, экстренно госпитализировали.

Согласно некоторым данным, у молодого мужчины произошел эпилептический припадок. Очевидцы сообщают, что человеку внезапно стало плохо, вследствие чего было решено вызвать "скорую помощь", передает сегодня телеграм-канал SHOT