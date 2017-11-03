Человека, стоявшего в очереди за iPhone X на Тверской, увезли на "скорой помощи"
3 ноября 2017, 09:01 [ «Аргументы Недели» ]
//Происшествия 13+
3 ноября 2017, 09:01 [ «Аргументы Недели» ]
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Человека, стоявшего в очереди за iPhone X на Тверской, увезли на "скорой помощи"
//Общество
СМИ пишут о тайных переговорах с Украиной по Ан-124 «Руслан»
//Культура
В ГУМе открылась выставка нарядов и украшений из картины "Матильда"
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