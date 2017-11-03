Три грузовика столкнулись на МКАД

На Московской кольцевой автодороге произошло столкновение сразу трех грузовых автомобилей.

В пресс-службе ГУ ГИБДД РФ по столице сообщили, что происшествие случилось на внутренней стороне 49-го километра МКАД. Как отмечает Агентство городских новостей "Москва", одним из участников ДТП являлся автовоз.

Уточняется, что в результате аварии никто не пострадал. Кроме того, известно, что дорожно-транспортное происшествие никак не повлияло на движение автомобилей по трассе. В настоящий момент на месте случившегося работают специалисты, которые устанавливают причины столкновения.