Президент Словакии Андрей Киска попал в ДТП

Президент Словакии Андрей Киска попал в дорожно-транспортное происшествие. Авария с участием автомобиля словацкого президента произошла в минувший вторник, 31 октября. Андрей Киска не пострадал.

Автомобиль президента Словакии в котором находился Киска, следовал из Братиславы в город Попрад. Но возле населенного пункта Стречно на северо-западе страны столкнулся с другим легковым автомобилем.

Президент Андрей Киска не пострадал, до места назначения его доставили в полицейском автомобиле.