Челябинские спасатели ищут пропавших рыбаков на Аргазинском водохранилище

Спасатели ищут пропавших рыбаков на Аргазинском водохранилище в Челябинской области. Об этом со ссылкой на песс-службу регионального ГУ МЧ сообщает портал "Вести Урала".



В Челябинской области проходит операция по поиску пропавших рыбаков, которые пропали в среду, 1 ноября, на Аргазинском водохранилище.



В заявлении говорится, что в поисках пропавших участвуют четыре водолазные группы, полицейские и волонтеры, задействована беспилотная летательная авиация. Кроме этого, спасатели обследуют береговую линию и акваторию водоема. Всего привлечено 118 человек, 37 единиц техники и девять плавательных средств. Власти решают вопрос о привлечении вертолета МИ-8 Красноярского авиационно-спасательного центра МЧС России. Также наготове находятся аэромобильные группировки ГУ МЧС России и Уральского учебного спасательного центра.



В региональном МЧС в круглосуточном режиме работает оперативный штаб. СК возбудил уголовное дело уголовное дело части 3 статье 109 УК России - причинение смерти по неосторожности двум или более лицам.



Напомним, в среду вечером (1 ноября) лодка с пятью рыбаками перевернулась на Агразинском водохранилище в 500 метрах от берега. Рядом находилась другая лодка, на нее смогли поднять двух рыбаков, после чего направились на берег. Однако она тоже перевернулась из-за перегруза. Двое мужчин спаслись. Спасатели нашли тело первой женщины из пятерых пропавших. Двое из погибших - сотрудники полиции Карабаша, погибли, когда спасали людей из первой перевернувшейся лодки.



Навигационный период в Челябинской области официально был закрыт еще 15 октября.