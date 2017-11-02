Стали известны подробности бунта пациентов в смоленской психбольнице

1 ноября в одном из отделений Смоленской областной психиатрической больницы, расположенной в поселке Гедеоновка, пациент начал вести себя агрессивно. К нему присоединились другие пациенты, около 20:30 устроившие в отделении дебош.



Наводить порядок в больнице пришлось сотрудникам Росгвардии. Никто из медперсонала и пациентов не пострадал.



«Следователи установили, что зачинщик беспорядков был помещен в отделение на основании постановления суда в связи с совершением в состоянии невменяемости запрещенного уголовным законом деяния, предусмотренного ч.1 ст. 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью )», - сообщила «Рабочему пути» старший помощник руководителя СУ СКР по Смоленской области Наталья Зуева.



Следственный комитет проводит доследственную проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Следователи провели осмотр места происшествия и опросили медперсонал больницы.