Авария на ЛЭП произошла в Крыму между Симферополем и Алуштой

В четверг, 2 ноября, в Крыму в районе Ангарского перевала между Симферополем и Алуштой произошла авария на ЛЭП.

Данную информацию сегодня предоставил член комитета по энергетике Госдумы России, депутат от крымского региона Михаил Шеремет, который отметил, что на аварийно-восстановительные работы специалистам потребуется не менее полутора часов.

Как уточняет РИА "Новости", авария на ЛЭП возникла из-за технических неполадок в ходе эксплуатации. Шеремет подчеркнул, что данный инцидент никак не связан с диверсиями. Не исключено, что произошло короткое замыкание.