В Москве у безработного гражданина угнали иномарку за 4 миллиона рублей

Утром в четверг, 2 ноября, стало известно, что у жителя столичного района Раменки похитили иномарку.

Согласно последней информации, автомобиль Mercedes-Benz ML 63 AMG угнали с подземной парковки, расположенной на Мосфильмовской улице. В полицию с соответствующим заявлением обратился безработный житель Москвы 1983 года рождения, передает "Росбалт".

Ущерб оценивается в 3 миллиона 850 тысяч рублей. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Сотрудники правоохранительных органов разыскивают угонщика.