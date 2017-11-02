Утром в четверг, 2 ноября, водитель иномарки выстрелил в оппонента на Ленинградском шоссе в Москве.

Согласно последней информации, после инцидента мужчина скрылся. Источник в правоохранительных органах столицы отмечает, что происшествие случилось на Ленинградском шоссе у дома номер 94.

Агентство городских новостей "Москва" уточняет, что водитель машины марки SsangYong выстрелил в человека из травматического оружия, а затем уехал в сторону области. В настоящий момент причина конфликта не установлена. Полиция приступила к поиску стрелявшего.