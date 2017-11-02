Не менее 400 тысяч евро похитили из московского банка

На юго-западе Москвы неизвестный злоумышленник похитил 400 тысяч евро из банковской ячейки.

В пресс-службе ГУМВД по столице отметили, что кража произошла в минувшую среду, 1 ноября, около 16.07. Инцидент случился по адресу: улица Кедрова, дом 5А.

Как отмечает РИА "Новости", сотрудники полиции оценили ущерб в 27 миллионов 57 тысяч рублей. Есть информация о том, что похищение денег было совершено в банке "Славия". Возбуждено уголовное дело по статье о краже. Подозреваемого ищут сотрудники правоохранительных органов.