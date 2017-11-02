В четверг, 2 ноября, стало известно, что два фигуранта уголовного дела о хищении средств в ходе строительства космодрома "Восточный" взяты под стражу.

Решение об изменения меры пресечения с домашнего ареста на содержание под стражей принял Дальневосточный окружной военный суд. Как отмечает РИА "Новости", нововведения касаются бывшего главы "Дальспецстроя" Юрия Хризмана, а также главного бухгалтера данного предприятия Владимира Ашихмина

Источник добавил, что сейчас в рамках судебных заседаний заслушиваются показания свидетелей.

Напомним, согласно данным следствия, с 2006 по 2009 год обвиняемые граждане похитили у предприятия не менее 106 миллионов рублей.