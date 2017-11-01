Бродячие собаки напали на девятилетнего мальчика в Иваново

В Иваново на девятилетнего ребенка напали бродячие собаки.

Согласно последней информации местного правительства, мальчик после происшествия был экстренно госпитализирован в тяжелом состоянии. Врачи Областной детской клинической больницы зафиксировали у пострадавшего множественные рваные раны на теле и голове, передает РИА "Новости".

Уточняется, что стая бездомных собак напала на школьника накануне. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Халатность".