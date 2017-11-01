В Иркутской области врач-акушер скончался после 30-часовой смены

В городе Ангарске Иркутской области после 30-часовой смены умер врач-акушер. Об этом сообщили в Следственном комитете.

В информации, предоставленной пресс-службой ведомства, говорится о том, что инцидент произошел в Ангарском перинатальном центре. В настоящее время следователи проводят проверку, в ходе которой будут установлены обстоятельства смерти медицинского работника. Также СК даст юридическую оценку действиям должностных лиц центра. По предварительной информации, случившееся стало результатом их халатности.

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