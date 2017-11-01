Советник главы Электростали найдена мертвой в Подмосковье
1 ноября 2017, 13:29 [ «Аргументы Недели» ]
В Подмосковье найдена мертвой советник главы города Электросталь.
Согласно последней информации, подозреваемый в совершении убийства 29-летней женщины уже задержан сотрудниками правоохранительных органов. Как сообщает ТАСС, ссылаясь на данные Главного следственного управления СК по Московской области, происшествие случилось накануне в одном из частных домов Ногинска. Предполагается, что советник главы Электростали скончалась на месте из-за множественных ножевых ранений.
Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ "Убийство".