Советник главы Электростали найдена мертвой в Подмосковье

В Подмосковье найдена мертвой советник главы города Электросталь.

Согласно последней информации, подозреваемый в совершении убийства 29-летней женщины уже задержан сотрудниками правоохранительных органов. Как сообщает ТАСС, ссылаясь на данные Главного следственного управления СК по Московской области, происшествие случилось накануне в одном из частных домов Ногинска. Предполагается, что советник главы Электростали скончалась на месте из-за множественных ножевых ранений.

Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ "Убийство".





