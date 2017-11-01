Балуев отказался опровергать сообщения о пьяном дебоше в аэропорту Калининграда

Александр Балуев отказался опровергать сообщения СМИ о том, что его сняли с рейса в калининградском аэропорту из-за пьяного дебоша.

В разговоре с корреспондентом РИА Новости актер заявил, что ему «опровержения никакие не нужны». По словам Балуева, в аэропорту произошло недоразумение, которое по неизвестной артисту причине привлекло внимание общественности. Собеседник агентства добавил, что в настоящее время находится в Москве.

Об инциденте с участием Александра Балуева «Аргументы недели» писали во вторник. СМИ сообщили, что актера не пустили в самолет, так как он был пьян и нецензурно ругался при пассажирах.