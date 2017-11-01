Со склада в Москве похитили канцелярские товары на 4,6 миллиона рублей

Со склада частной компании в Москве водитель грузового автомобиля похитил канцтовары на сумму около 4,6 миллиона рублей.

Данную информацию в среду, 1 ноября, предоставил источник в правоохранительных органах столицы. Заявление о мошенничестве в полицию подал генеральный директор компании "Трейд-центр", который сообщил, что неизвестный обманул сотрудников, забрал продукцию и уехал, передает Агентство городских новостей "Москва". Согласно последним данным, товарами он распорядился по собственному усмотрению.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере.