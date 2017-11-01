На МКАД возникла пробка длиной 15 километров

Утром в среду, 1 ноября, на Московской кольцевой автодороге образовалась пробка длиной около пятнадцати километров.

Согласно последней информации, затор был зафиксирован от Можайского до Волоколамского шоссе. Как отмечает Агентство городских новостей "Москва", ссылаясь на данные сервиса "Яндекс. Пробки", автомобили почти не двигаются на внутренней стороне МКАД.

Автомобилистов предупреждают, что в этой пробке можно потерять 1 час 18 минут. Водителям рекомендуют выбирать пути объезда.

Ранее сообщалось о ДТП на Третьем транспортном кольце.