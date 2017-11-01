В торгово-развлекательном центре в Сочи вспыхнул пожар.

Согласно последней информации пресс-службы ГУ МЧС по Краснодарскому краю, пламя охватило помещение площадью около 250 квадратных метров. Как уточняет РИА "Новости", сообщение о возгорании в четырехэтажном здании на улице Виноградной поступило в 09.24 по московскому времени.

К настоящему моменту данных о погибших или пострадавших не поступало. В ликвидации пожара принимают участие 62 человека, а также 18 единиц техники.