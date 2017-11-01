Бетономешалка перевернулась в тоннеле Третьего транспортного кольца

В тоннеле у съезда с Кутузовского на Ленинский проспект на Третьем транспортном кольце перевернулась бетономешалка.

Данную информацию предоставили в среду, 1 ноября, в московском главке МЧС России, где уточнили, что ДТП произошло около 6.30 по столичному времени. Как отмечает РИА "Новости", в результате случившегося никто не пострадал, разлива бетона не возникло.

В настоящий момент на месте аварии активно работает инженерная техника МЧС. Автомобилистам рекомендуют выбирать пути объезда.