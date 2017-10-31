Джигарханяна задержали при попытке проникнуть в квартиру супруги

Армена Джигарханяна задержали за попытку проникнуть в квартиру его супруги. Об этом узнали СМИ.

В заметке, опубликованной порталом dni.ru, говорится, что выписавшийся из больницы актер решил забрать из жилища Виталины Цымбалюк-Романовской свои вещи. Подруга женщины утверждает, что Джигарханян и его друг намеревались вскрыть входную дверь. Эти действия пресекли прибывшие сотрудники полиции.

Ранее во вторник «Аргументы недели» писали о том, что Армен Джигарханян обвинил супругу в попытке захватить его театр. Джигарханян заявил, что деятельность Цымбалюк-Романовской должны проверить сотрудники правоохранительных органов.