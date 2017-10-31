В Катав-Ивановске Челябинской области установлен карантин по бешенству животных

Из-за расплодившихся диких лис, которые наиболее подвержены геморрагической лихорадке, в районе появился риск заражения домашних животных, в первую очередь, собак и кошек. Правительство Челябинской области издало распоряжение объявить карантин из-за опасной инфекции в селе Орловка.

Документ гласит: «Установить ограничительные мероприятия по бешенству животных на территории неблагополучного пункта, расположенного по адресу: село Орловка Катав-Ивановского муниципального района. Определить угрожаемой зоной город Катав-Ивановск».

Когда будет снят карантин, сейчас неизвестно: после снятия риска заболевания бешенством правительство региона отменит карантин отдельным распоряжением. Пока же, по условиям карантина, введены запреты на проведение выставок собак и кошек, выводок и натаску собак, вывоз животных.

Министерству сельского хозяйства Челябинской области поручено разработать и утвердить план профилактических и ликвидационных мероприятий по бешенству животных.