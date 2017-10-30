Известную артистку ограбили в Москве

В понедельник, 30 октября, в Москве ограбили заслуженную артистку России Ольгу Анохину.

Неизвестный злоумышленник вырвал из рук женщины сумку, в которой были документы, личные вещи и деньги. Как уточняет сегодня РИА "Новости", ссылаясь на источник в правоохранительных органах столицы, ущерб составил 21 тысячу рублей.

Анохина утверждает, что преступнику на вид было не более тридцати лет, он был среднего роста и внешне напоминал уроженца Азии. В настоящий момент сотрудники полиции ищут грабителя и решают вопрос о возбуждении уголовного дела по факту случившегося.