В Екатеринбурге начался суд по делу общественника-чиновника Алексея Беззуба

30 октября в уральской столице суд начал рассматривать дело члена екатеринбургского Общественной палаты, идеолога общественного движения "РосЯма" и бывшего директора МКУ «Служба заказчика Орджоникидзевского района Екатеринбурга» Алексея Беззуба.



По версии следствия, он обвиняется в причинении тяжкого вреда здоровью пятилетнему мальчику. За халатность в исполнении своих должностных обязанностей ему грозит до пяти лет лишения свободы. Напомним, инцидент произошел 26 августа на улице Индустрии, 30. Мальчик играл вместе со своей семьей на корте, когда на него свалились металлические хоккейные ворота. У ребенка диагностировали тупую травму живота в виде разрыва ткани поджелудочной железы.