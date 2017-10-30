В Пензенской области роженице нанесли тяжкий вред здоровью

В Пензенской области следователи Заречного разбираются в обстоятельствах причинения тяжкого вреда здоровья пациентке роддома.



30-летняя беременная женщина поступила в "Медико-санитарную часть № 59" Заречного. 30 августа ей сделали кесарево сечение. После этого медики несвоевременно обнаружили кровотечение, из-за чего женщина потеряла много крови. В результате ошибок в оказании медицинской помощи пациентка впала в кому.



Сейчас потерпевшая находится на лечении в одном из медицинских учреждений Москвы. Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего, возбуждено уголовное дело.

по сообщению портала "Пенза-пост"