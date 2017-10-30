В Пензенской области роженице нанесли тяжкий вред здоровью
30 октября 2017, 12:42 [ «Аргументы Недели» ]
В Пензенской области следователи Заречного разбираются в обстоятельствах причинения тяжкого вреда здоровья пациентке роддома.
30-летняя беременная женщина поступила в "Медико-санитарную часть № 59" Заречного. 30 августа ей сделали кесарево сечение. После этого медики несвоевременно обнаружили кровотечение, из-за чего женщина потеряла много крови. В результате ошибок в оказании медицинской помощи пациентка впала в кому.
Сейчас потерпевшая находится на лечении в одном из медицинских учреждений Москвы. Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего, возбуждено уголовное дело.
по сообщению портала "Пенза-пост"